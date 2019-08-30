На Донбассе после ранения погиб морпех из Николаева

30 августа из-за полученного в результате обстрела ранения скончался военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Савинов.

Об этом сообщается на Facebook-странице бригады.

«Сегодня, около 09.00, вблизи населенного пункта Водяное, от вражеского обстрела в сторону позиций наших защитников, получил несовместимое с жизнью ранение наш собрат - младший сержант Савинов Сергей Васильевич. Враждебная русская пуля унесла жизни морпеха, который защищал целостность и суверенитет, мир и покой в ​​домах украинского народа. Командование и вся боевая семья морских пехотинцев выражает искренние соболезнования родным Сергея. россия раз унесла жизни единственного сына у матери», – говорится в сообщении.

По информации «Преступности.НЕТ» Сергей Савинов 1995 года рождения погиб от пули снайпера. Он был уроженцем Баштанского района, из села Марьевка.

Напомним, как за сутки 26 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. А 25 августа трое военнослужащих получили ранения, еще один скончался во время эвакуации.