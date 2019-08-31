На Донбассе за неделю саперы обезвредили 504 взрывчатки

Украинские саперы за неделю на Донбассе обезвредили 504 взрывчатых предмета.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

За неделю они 75 раз были привлечены к проведению работ по обследованию и разминированию территорий.

«Пиротехнические подразделения ГосЧС из состава объединенных сил в течение недели 75 раз привлекались к проведению работ по обследованию и разминированию территорий, обследовано 60 га территории, извлечено и обезврежено 504 взрывоопасных предмета», - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что с начала проведения ООС саперы обследовали 5 тысяч 764 гектар территории и 16,3 гектар акватории. При этом им удалось обезвредить 23 тысяч 179 взрывных устройств.

Ранее сообщалось, что сапёры ГСЧС приступили к разминированию территории около моста возле разрушенного моста в КПВВ «Станице Луганской».