На Донбассе за неделю саперы обезвредили 504 взрывчатки

Украинские саперы за неделю на Донбассе обезвредили 504 взрывчатых предмета.
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
За неделю они 75 раз были привлечены к проведению работ по обследованию и разминированию территорий.
«Пиротехнические подразделения ГосЧС из состава объединенных сил в течение недели 75 раз привлекались к проведению работ по обследованию и разминированию территорий, обследовано 60 га территории, извлечено и обезврежено 504 взрывоопасных предмета», - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что с начала проведения ООС саперы обследовали 5 тысяч 764 гектар территории и 16,3 гектар акватории. При этом им удалось обезвредить 23 тысяч 179 взрывных устройств.
Ранее сообщалось, что сапёры ГСЧС приступили к разминированию территории около моста возле разрушенного моста в КПВВ «Станице Луганской».