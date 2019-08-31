На Донбассе боевики 17 раз открывали огонь по ВСУ – часть обстрелов совершили из запрещенного оружия

В зоне ООС за сутки 30 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб один украинский военнослужащий, один ранен.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

Как известно, 30 августа после полученного ранения погиб 24-летний младший сержант 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Савинов, родом из Баштанского района.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил с запрещенного Минскими соглашениями оружия – минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия.

Украинская сторона совместного центра по контролю и координации (СЦКК) осудила применение запрещенного оружия и уточнила, что речь идет о применении минометов калибра 120 мм (40 мин) и 82 мм (26 мин).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил: шесть раз неподалеку Водяного - из запрещенных соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, снайперского и стрелкового оружия; вблизи Новотроицкого - из крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Троицкого - из запрещенных соглашениями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; возле Лебединского - из запрещенных соглашениями минометов калибра 120 мм; около Марьинки - с подствольных гранатометов; вблизи Новомихайловки - со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности ОТГ «Север» противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил: вблизи Новолуганского - из гранатометов различных систем; в районе Золотого-4 - из запрещенных соглашениями минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов; неподалеку Новолуганского - с автоматических гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Майорского - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Станицы Луганской - из стрелкового оружия; неподалеку Новозвановки - со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза нарушили режим прекращения огня.

Напомним, как бойцы полка «Азов» обезвредили вражескую диверсионную группу на Светлодарской дуге. В ночь на 29 августа они уничтожили четырех боевиков, еще один был взят в плен. Позже в штабе ООС показали фото пленного. Он рассказал, что их послали на передовую в качестве наказания. Террористы в свою очередь распространили сообщение, что бойцы «Азова» взяли в плен не одного, а троих «военнослужащих народной милиции».