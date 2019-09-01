На Донбассе боевики 20 раз открывали огонь по позициям ВСУ – один военнослужащий ранен

За сутки 31 августа в зоне проведение Операции объединенных сил боевики 20 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного минскими соглашениями оружия - артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также с вооружения БПМ, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил; а районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» – 9 обстрелов позиций Объединенных сил.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения средней степени тяжести.

Напомним, что незаконные вооруженные формирования запросили у украинской стороны режим «тишины» до 16:00 в районе Светлодарской дуги, а затем обстреляла позиции ВСУ с применением гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.