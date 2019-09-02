На Донбассе с начала суток под обстрелом погиб украинский военнослужащий

В зоне ООС в понедельник, 2 сентября, из-за обстрелов боевиков погиб украинский военнослужащий.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

С начала текущих суток, 2 сентября, вооруженные формирования РФ и ее наемники два раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БПМ, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил один обстрел из стрелкового оружия неподалеку Водяного. В районе ответственности ОТГ «Север» противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил из вооружения БПМ, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов вблизи Новотошковского.

За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было. Всего 1 сентября зафиксировали 15 обстрелов с запрещенного минским соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, а также с вооружения БПМ, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил: вблизи Николаевки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; четыре раза неподалеку Водяного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; три раза вблизи Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил семь обстрелов позиций Объединенных сил: дважды неподалеку Луганского - со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; дважды в районе Зайцевого - с запрещенного соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, а также из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Новолуганского - с запрещенного соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм; неподалеку Хутора Свободного - применил подствольные гранатометы и стрелковое оружие; вблизи Новотошковского - из вооружению БПМ, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, как в ООС сообщили, что боевики «ДНР» сначала запросили режим «тишина», а потом обстреляли позиции ВСУ.