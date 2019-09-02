Участников обмена между Украиной и РФ продолжают держать в пунктах сбора – в списке несколько николаевцев

Евгений Мефедов Россияне, которых Украина планирует обменять на политзаключенных из Российской Федерации, продолжают находиться в пунктах сбора в ожидании процесса.

Об этом в комментарии журналистам рассказал фигурант уголовного производства одессит Сергей Долженков (известен как «Капитан Какао»), передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, Сергея Долженкова вместе с гражданином РФ Евгением Мефедовым судят за участие в пророссийском автопробеге в Николаеве.

На судебное заседание в понедельник, 2 сентября, Мефедов не появился в Центральный райсуд Николаева.

– Евгений ждет уже анонсированного многими, и многие украинцы и россияне ждут, обмена между Украиной и Россией. Он находится в пункте сбора для дальнейшего обмена, – сказал Долженков.

– Однако возникли определенные трудности, о которых я не знаю. Видимо, еще не всех привезли. Нет также президентского указа о помиловании. Видимо, он ждет, как и другие люди ждут этого указа. Будем надеется, что все будет в порядке, наши ребята вернутся сюда, а россияне в Россию. Все надеются и ждут, но никто сроков не знает, я вам этого точно сообщить не могу. Надеюсь, это будет в ближайшее время, – отметил он.

По информации «Преступности.НЕТ» в списках на обмен также есть и другие жители Николаевщины. В частности, осужденный по сделке за госизмену и сбор информации об очаковских «морских котиках» Юрий Ломако (имеет и российское гражданство), а также обвиняемый в госизмене николаевский скульптор Дмитрий Кореновский и еще один фигурант этого же уголовного производства.

Как известно, в ночь на 30 августа в сети появилась информация, что состоялся обмен пленными между Украиной и Россией. Позже ряд журналистов и родственников политзаключенных ожидали их прибытия в аэропорту Жуляны, но в Офисе Президента и СБУ заявили, что переговоры по этому поводу еще ведутся и обещали сообщить позже о времени обмена.

Напомним, как после оглашения оправдательного приговора двух фигурантов одесского «дела 2 мая» Сергея Долженкова и Евгения Мефедова сразу же задержали по подозрению в совершении другого преступления, предусмотренного частью 2 статьи 110 Уголовного кодекса Украины («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»). В тот же день им избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

В итоге, Мефедову и Долженкову полиция сообщила о подозрении в совершении действий, направленных на захват государственной власти, и подготовке к организации массовых беспорядков в Николаеве.

Речь об участии Евгения Мефедова и Сергея Долженкова в автопробеге из Одессы в Николаев 28 марта 2014 года. В составе пророссийской организации «Одесская дружина» они во время поездки демонстрировали флаги РФ, Российской империи, ВМС РФ, георгиевские ленты и выкрикивали пророссийские лозунги и таким образом проводили пропаганду сепаратизма среди населения.