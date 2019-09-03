Суд продлил арест боевика Цемаха, причастного к катастрофе MH17, которого хочет получить Россия

Суд продлил арест арест бывшего «начальника ПВО» боевиков «ДНР» Владимира Цемаха - свидетеля по делу о крушении самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

Об этом «Українським Новинам» сказал его адвокат Роман Гонтарев.

«Ему продлили меру пресечения - арест», - сообщил адвокат.

При этом он категорически отказался комментировать возможное участие Цемаха в обмене пленными с Россией. По данным ряда СМИ, РФ требует от Украины выдать ей Цемаха в рамках обмена удерживаемыми лицами.

Нидерланды, в свою очередь, просят Украину не отдавать России этого фигуранта дела о крушении Malaysia Airlines.

Напомним, 4 июня стало известно, что в Киеве суд арестовал на 60 суток бывшего «начальника противовоздушной обороны Славянской бригады» террористической «ДНР» Владимира Цемаха, которого похитили на территории так называемой «ДНР». Позже появились подробности, что СБУ похитила Цемаха из собственной квартиры и вывезла по поддельным документам на инвалидной коляске.

Отметим, Российская Федерация традиционно отрицает причастность к уничтожению этого самолета. Ранее главы МИД стран G7 требовали привлечь РФ к ответственности за сбитый «Боинг».

Как известно, «Боинг-777» малазийских авиалиний, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли. Международное расследование установило, что ракета, которой был сбит лайнер, была выпущена на подконтрольной боевикам территории, а установка «Бук», из которой стреляли – ввезена из России.