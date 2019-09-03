На въезде в Крым ФСБ принуждала украинца к сотрудничеству – после отказа у него забрали машину и две тысячи евро

Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации на въезде в аннексированный Крым задержали гражданина Украины и принуждали к сотрудничеству, а после отказа забрали автомобиль и деньги.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Сотрудники ФСБ без объяснения причины задержали жителя Львовской области в пункте пропуска «Джанкой». С применением психологического и физического давления в течение четырех часов они требовали от мужчины предоставить информацию о связи в среде представителей правоохранительных органов, военнослужащих Вооруженных Сил Украины, мест дислокации их подразделений и тому подобное.

После отказа сотрудничать с российской спецслужбой, гражданина Украины через физические угрозы заставили подписать документ, содержание которого он не понимал, и вернули на контролируемую правительством Украины территорию. При этом сотрудники ФСБ РФ отобрали его автомобиль, документы на право владения транспортным средством и деньги в сумме две тысячи евро.

Служба безопасности Украины предостерегает, что в зоне риска и повышенного внимания спецслужб РФ находится широкий спектр наших соотечественников - от военнослужащих, представителей правоохранительных органов, участников АТО (ООС), представителей патриотических организаций, в рядовых граждан Украины, выезжающих в РФ или временно оккупированных территорий для трудоустройства, с туристической целью, посещение родственников и тому подобное.

Также СБУ напоминает, что в соответствии с положениями части 2 статьи 111 («Государственная измена») Уголовного кодекса гражданин Украины освобождается от уголовной ответственности, если он во исполнение преступного задания иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершал и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и полученное задание.

Напомним, как ФСБ пыталась похитить из Украины своего полковника.