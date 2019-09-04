Штаб ООС: Боевики в очередной раз нарушают режим тишины, один боец ВСУ ранен

На Донбассе сегодня в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение.

Об этом говорится в сводке пресс-центра операции Объединенных сил.

Отмечается, что за текущие сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, а также из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил недалеко от Павлополя с направления Украинского - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Еще два вражеских обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»: возле Троицкого с направления Калинового - из минометов калибра 82 мм, а также крупнокалиберных пулеметов и недалеко от Крымского с направления Желобка - из стрелкового оружия.

Напомним, военная прокуратура Южного региона Николаевского гарнизона открыла уголовное производство после того, как на полигоне «Широкий Лан» загорелась боевая машина пехоты во время учений.