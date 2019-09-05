За сутки боевики 12 раз стреляли по позициям ВСУ – погиб украинский военнослужащий

4 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий погиб.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскимим соглашениями калибров вооружения. Кроме того, из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил шесть обстрелов позиций ОС: дважды неподалеку Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Опытного - из стрелкового оружия; неподалеку Верхнеторецкого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Авдеевки - из минометов калибра 82 мм; неподалеку Павлополя - из стрелкового оружия.

В районе ответственности ОТГ «Север» террористы совершили шесть обстрелов: вблизи Майорского по направлению «Шахта 6-7» - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Шумов по направлению «Шахта 6-7» - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; около Южного по направлению «Шахта им.Гагарина» - с вооружения БМП, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе Зайцевого - из стрелкового оружия; неподалеку Хутора Вольного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вблизи Новгородского - из минометов калибра 82 мм.

С начала текущих суток боевики три раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений ВСУ из запрещенных соглашениями калибров вооружения, а также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, что за сутки 3 сентября на Донбассе под обстрелами боевиков пострадали четверо украинских военнослужащих.