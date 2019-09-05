«Сложно было принимать решение по конкретным людям», - Путин подтвердил, что обмен состоится в ближайшее время и будет масштабным

Президент России Владимир Путин заявил о том, что «в ближайшее время» все об обмене удерживаемыми лицами между РФ и Украиной станет известно, и сейчас стороны финализируют переговоры, сообщили российские агентства в четверг.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

- Мы финализируем наши переговоры, обмен будет крупным, масштабным... Достаточно сложно было принимать решение по конкретным людям, но подходим к финалу, - сказал Путин.

Глава Кремля не назвал фамилий тех украинцев, которых власти РФ готовят к обмену.

- Исходя из соображений гуманности, мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем, в том числе, и с официальными властями. Я думаю, в ближайшее время это станет известно, — добавил он, говоря о возможной дате обмена.

- Я думаю, что господин Медведчук сейчас будет меня мучить по этому вопросу. Знаю, что он особенно переживает за нескольких фигурантов, которые находятся в местах лишения свободы в Российской Федерации, и нам достаточно сложно было принимать решения в отношении этих конкретных людей, - сказал Путин.

Как известно, в ночь на 30 августа в сети появилась информация, что состоялся обмен пленными между Украиной и Россией. Позже ряд журналистов и родственников политзаключенных ожидали их прибытия в аэропорту Жуляны, но в Офисе Президента и СБУ заявили, что переговоры по этому поводу еще ведутся и обещали сообщить позже о времени обмена.

По информации «Преступности.НЕТ» в списках на обмен также есть и другие жители Николаевщины. В частности, осужденный по сделке за госизмену и сбор информации об очаковских «морских котиках» Юрий Ломако (имеет и российское гражданство), а также обвиняемый в госизмене николаевский скульптор Дмитрий Кореновский и еще один фигурантэтого же уголовного производства.