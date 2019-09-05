«Ничего хорошего из этого не выйдет»: Путин предостерег Зеленского от «преследования» Медведчука

фото: Цензор.НЕТ Президент Украины Владимир Путин предупредил Президента Украины Владимира Зеленского о том, что не нужно преследовать украинскую оппозицию, которую возглавляет кум российского лидера Виктор Медведчук.

Об этом Путин заявил на Восточном экономическом форуме в России, сообщает «Украинская правда».

Президент России Владимир Путин сказал, что если власть в Украине будет «преследовать» партию его кума Виктора Медведчука, это будет большой ошибкой нового президента Владимира Зеленского.

«Если сегодняшняя власть начнет преследование оппозиции, то ничего хорошего из этого не выйдет... Было бы странно, если бы началось какое-то закручивание гаек... Они не бегают по площадям, не требуют невозможного, они работают в рамках Конституции Украины, в рамках действующего закона. И на мой взгляд, было бы большой ошибкой, если бы делались попытки мешать реализации их конституционных прав», - сказал Путин.

Сообщается, что президент РФ назвал партию «Оппозиционная платформа - За жизнь», политсовет которой возглавляет Виктор Медведчук, «парламентской оппозицией, которая имеет за собой доверие значительного количества избирателей, подтвержденную в ходе демократических выборов, голосованием».

Кроме того, Путин отметил, что не видел заявление Зеленского о якобы иностранном финансировании «Оппозиционной платформы - За жизнь» и добавил, что если такое заявление было, это означает, что «действующая сегодня власть в Киеве рискует наступить на те же грабли, на которые наступал и прежнее украинское руководство в лице бывшего президента господина Порошенко».

Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что пророссийская партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука финансируется наличными деньгами из-за рубежа.

Напомним, ранее в Офисе Президента сообщили, что нигде в мире Медведчук не может представлять Украину.

При этом Лидеры «Оппозиционной платформы – за життя» Юрий Бойко и Виктор Медведчук, которые регулярно летают в Кремль, вошли в Комитет по вопросам деокупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и луганской областях, а так же Автономной Республики Крым.

Как известно, Медведчук в преддверии выборов в очередной раз поехал в Россию и провел встречу с Путиным. ранее Медведчук провел встречу с главами террористов «ЛДНР» и договорился об освобождении четверых пленных.

Перед президентскими выборами Медведчук вместе с Юрием Бойко летали в Москву, где провели встречу с премьер-министром РФ Медведевым.

Отметим, что ранее Медведчук заявил, что не считает Россию агрессором, а ситуацию на Донбассе назвал «противостоянием граждан».