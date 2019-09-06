Опубликовано видео, как на Донбассе морпехи уничтожили позиции боевиков в ответ за обстрел Водяного

На Донбассе украинские военные нанесли ответный удар по позициям российско-оккупационных войск, откуда велся огонь по мирным кварталам поселка Водяное в Донецкой области.

Соответствующее видео опубликовал блогер Серж Марко в Facebook.

«Морская пехота Украины предупреждает: неудержимое желание пострелять по «укропам» в большинстве случаев приводит к преждевременной смерти … А артобстрелы Водяного, в котором живут мирные жители, приводит к тому, что позиции коллаборантов сметает, перемешивая тела с землей», — отметил блогер.

В конце видео представлен список погибших и раненых боевиков.

Напомним, за неделю до «перемирия» бойцы ВСУ провели успешную операцию на Донбассе, в ходе которой погибли 20 боевиков, а 11 были ранены.