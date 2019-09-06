«Сдал документы и прождал весь день»: Адвокат Сущенко заявил, что его не пустили к политзаключенному в «Лефортово»

Защитник политзаключенного журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин пытался 3 сентября попасть к нему в СИЗО «Лефортово», но только «сдал документы и прождал весь день».

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

«Эти восемь (удерживаемых Россией украинцев. – ПН), которые точно находятся в «Лефортово», кроме 24 моряков, они находятся в «заморозке», адвокаты к ним попасть не могут. И это совершенно сознательно делает администрация Федеральной службы исполнения наказаний, возможно, для того, чтобы не происходило утечки информации. Мы допускаем, что в ближайшее время, о чем сам Путин вчера сказал, обмен может состояться. Но когда это произойдет, завтра или в какой-то другой день, я сказать не могу, у меня такой информации нет», – отметил юрист.

В конце августа в следственном изоляторе «Лефортово» в столице России Москве подтвердили, что у них находятся пятеро осужденных украинцев. Речь идет о Владимире Балухе, Николае Карпюке, Александре Кольченко, Романе Сущенко и Станиславе Клыхе.

Ранее сообщалось, что супруга и дочь украинского политзаключенного Кремля, журналиста Романа Сущенко приехали к нему на трехдневное свидание в колонию.

Также напомним, что стали известны фамилии политзаключенных, которые должны вернутся в Украину в рамках обменного процесса с Россией.