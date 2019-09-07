На Донбассе задержали трех женщин, которые в базе Нацполиции числились как пособники террористов

На Донбассе военнослужащие Национальной гвардии Украины задержали троих женщин, которых подозревают в сотрудничестве с боевиками.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил (ООС).

Как сообщили в ООС, задержанные женщины числятся в поисковой базе Национальной полиции по подозрению в причастности к боевикам.

«Вблизи населенных пунктов Волноваха, Благодатное и Мариуполь, недавно обнаружили трех гражданок, которые в соответствии с поисковой базы Национальной полиции Украины, подозреваются в причастности к незаконным вооруженным формированиям», - говорится в сообщении.

Напомним, как сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Запорожье боевика террористической организации «ДНР».