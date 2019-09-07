Украина в рамках обмена отдала России очаковского шпиона Ломако и обвиняемого в госизмене николаевца Кореновского

Юрий Ломако (слева) и Дмитрий Кореновский (справа) Украина ради возвращения 35 своих граждан: 24 моряков, которые были взяты в плен Россией в ноябре 2018 года, и 11 политзаключенных, отдала Российской Федерации очаковского шпиона Юрия Ломако и обвиняемого в госизмене николаевского скульптора Дмитрия Кореновского.

Об этом свидетельствует список украинских заключенных, которые прилетели в Россию, опубликованный «Украинской правдой».

Как известно, в субботу, 7 сентября, состоялся обмен пленными между Россией и Украиной в рамках 35 на 35 человек.

Так, среди 35 заключенных указаны Дмитрий Кореновский, 1972 года рождения и Юрий Ломако, 1961 года рождения.

Напомним, сообщалось, что Президент Владимир Зеленский помиловал 12 граждан РФ

Ранее сообщалось, что в Очакове контрразведка СБУ 20 декабря 2018 года задержала руководителя местной агентурной сети российских спецслужб. В СБУ подчеркнули, что 57-летний задержанный является капитаном 1-го ранга ВСУ в запасе и у него также нашли российское гражданство. Он передавал служебную информацию 73-го Морского Центра сотрудникам Разведывательного центра Генштаба РФ. Позже, Очаковский горрайонный суд Николаевской области утвердил сделку о признании виновности обвиняемого в государственной измене экс-начальника 84-арсенала минно-торпедного и трального вооружения (воинская часть А-2637), который дислоцируется в Очакове, Юрия Ломако.

Напомним, что ранее оперативники контрразведки Управления СБУ в Николаевской области прекратили на территории региона деятельность агентурной сети, созданной представителями Генштаба вооруженных сил Российской федерации. Позже оказалось, что один из задержанных - николаевский скульптор Дмитрий Кореновский. Через время в Николаеве суд отказался утверждать сделку с скульптором Кореновским и его подельником, которые шпионили для спецслужб РФ.