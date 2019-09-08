Штаб ООС: Боевики 14 раз нарушили перемирие, в очередной раз использовав запрещенное оружие

В течение минувших суток на Донбассе боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе используя запрещенное Минскими соглашениями оружие.
Об этом на Facebook сообщает штаб ООС.
В частности, боевики обстреляли позиции бойцов ООС вблизи Лебединского, Старогнатовки, Талаковки, Новотроицкого, Богдановки, Новогригорьевки и Водяного.
Также были обстреляны позиции украинских военных в районе Новгородского, Южного, Шумов, Майорска и Новотошковского.
В штабе отметили, что кроме запрещенного оружия, боевики использовали гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
«За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было», - сообщили в штабе.
Напомним, на Донбассе военнослужащие Национальной гвардии Украины задержали троих женщин, которых подозревают в сотрудничестве с боевиками.