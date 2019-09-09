Политзаключенный Кольченко рассказал подробности, как прошел обмен пленными между Украиной и РФ

Освобожденный политзаключенный Александр Кольченко рассказал, как проходил обмен пленными между Украиной и Россией.

Об этом сообщает «Громадське».

Александр Кольченко пробыл в заключении в российских тюрьмах почти 5 лет. Его арестовали в Крыму и осудили за участие в «террористической организации» вместе с крымским режиссером Олегом Сенцовым. Другого фигуранта дела Геннадия Афанасьева обменяли в 2016 году на украинских граждан, которые фигурировали в деле о сепаратизме. Четвертый фигурант Алексей Чирний, с которого фактически и началась это дело, остался в заключении в России. Последние несколько лет Кольченко удерживали в колонии Копейска на Урале.

- Меня вызвали к операм, сказали, что приехал адвокат. Но, конечно, адвоката не было. Я спустился, вышел из здания. Там уже стоят мои баулы. Мне сказали, что я еду на суд. Но понятно было, что нет. И я думал, что либо в другой лагерь, или на обмен. Два варианта было… Сначала доехал до СИЗО. Там пробыл вечер, дальше оттуда самолетом в Москву. Там уже был 16 августа. В Лефортово, - говорит Кольченко.

По его словам, он отказался просить российские власти о помиловании.

- Когда приехал, меня завели в кабинет, зашел сотрудник серьезный. Сказал мне: вы, наверное, представляете, зачем вы сюда приехали. Достает папку с бумажками и говорит: вот образец вам, пишите. Я читаю – там прошение о помиловании. «Я, такой-то, признаю свою вину ...». Я говорю: спасибо, ничего не буду писать. Он: «Вы хотите вернуться обратно?». Я говорю: мне все равно. Он такой: «Хорошо, вы уже написали». И все, и ушел… Он мне в конце предлагал: покажите свою подпись. Смотрит на меня, как на идиота. Я на него тоже. Я отказался. Ну и все.

В московском СИЗО его, как и других украинских политзаключенных и пленных, держали в одиночной камере, в полной изоляции.

- Утром пришли после подъема. Принесли папку с документами, я расписался, там справка об освобождении, выдали деньги, еще что-то. Принесли баулы и все. Я собрался и затем ждал там – часа 2-3, - описывает Кольченко день обмена.

Пленных украинцев посадили в автобус и направили в аэропорт.

- По одному заходили и увидел всех (украинцев, который направили на обмен – ПН). Там рядом с каждым ФСБ-шник ехал. Но мы общались, - говорит Кольченко.

Напомним, что 7 сентября Украина и Россия провели обмен 35 украинских военнопленных и политзаключенных на 35 россиян и их пособников.