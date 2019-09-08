Штаб ООС: С начала сентября нацгвардейцы задержали на Донбассе девять пособников оккупантов

В период с 1 по 7 сентября военнослужащие Национальной гвардии задержали в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 9 человек, подозреваемых в причастности к незаконным вооруженным формированиям РФ.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Отмечается, что задержания проходили на блокпостах вблизи населенных пунктов Мариуполь, Волноваха и Благодатное.

«Период с 1 по 7 сентября, были обнаружены и задержаны 9 человек, среди которых три женщины. Согласно поисковой базе Национальной полиции все подозреваются в причастности к незаконным вооруженным формированиям. Еще у одного гражданина, на блокпосту вблизи населенного пункта Волноваха, украинские военные во время проверки обнаружили поддельный паспорт Украины», - говорится в сообщении.

Кроме того, на одном из блокпостов близ Мариуполя нацгвардейцы обнаружили мужчину, которого разыскивала Служба безопасности Украины. Гражданина передали сотрудникам Мангушского отделения полиции. На протяжении этого периода у граждан было изъято около 25 грамм вещества зеленого цвета, похожей на каннабис, и 10 миллиграмм наркотического вещества, предположительно героина.

Напомним, на Донбассе военнослужащие Национальной гвардии Украины задержали троих женщин, которых подозревают в сотрудничестве с боевиками.