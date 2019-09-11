На Донбассе ликвидировали террориста, который командовал разведкой боевиков «Востока»

На Донбассе ликвидирован один из боевиков террористической «ДНР» Алексей Троцай, который возглавлял разведку подразделения оккупантов «Восток». Он умер в реанимации после полученных 6 сентября ранений.

Об этом сообщает блогер «Necro Mancer» в Twitter.

«Троцай Алексей Сергеевич «Лев» (Ясиноватский р-н, 12.11.76), ранен 06.09.19 в районе Спартака-Ясиноватой, умер в реанимации 10.09.19», - сообщает блогер.

Отметим, что Троцай – командир роты разведки бригады «Восток» российско-террористических войск, боевик «11 отдельного мотострелкового полка». Сообщают, что он получил ранения, когда пытался эвакуировать другого раненного террориста с передовой.

Напомним, как российский писатель и террорист Захар Прилепин заявил, что он был командиром одного из террористических подразделений в Донбассе, которое, по его словам, совершило большое количество убийств. А ранее в Донецкой области был уничтожен командир разведки 5-й мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса оккупационных войск («армии ДНР») Евгений Новиков, позывной «Скиф».