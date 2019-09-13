Дочь террориста Цемаха заявила, что он вернулся на оккупированный Донбасс и ранее дал показания следователям из Нидерландов

Дочь террориста Владимира Цемаха Мария Левченко-Цемах заявила, что его вернули на оккупированную Россией территорию Донбасса.

Об этом сообщает «Настоящее время».

Цемах в 2014 году был начальником ПВО сепаратистов «ДНР» в районе города Снежное в то время, когда там был сбит «Боинг» рейса MH17. Сотрудники СБУ в конце июня 2019 года выкрали его с неподконтрольной Киеву территории, после чего он более двух месяцев провел в СИЗО в Киеве. 7 сентября Цемах был передан России в рамках масштабного обмена пленными между Россией и Украиной. Многие эксперты называли его ключевой фигурой, из-за которой Кремль в принципе согласился провести обмен и освободить Олега Сенцова и других политических заключенных.

В разговоре с журналистами Мария Левченко-Цемах подтвердила, что ее отец вернулся на оккупированную территорию. Она заявила, что ее отец уже дал все показания «всем сторонам», которые от него показания хотели получить. Отдельно она заметила, что, по ее данным, ее отец все еще находится в статусе свидетеля, и семья не будет нанимать ему адвоката. Она подтвердила, что Владимира Цемаха допрашивали следователи из Нидерландов.

- Все уже получили нужные показания, которые хотели получить, все страны. Не будем мешать им работать и будоражить общественность, – заметила она.

Левченко-Цемах живет в Харцызске, небольшом городе недалеко от Снежного.

Напомним, ранее сообщалось, что террорист Цемах получил статус подозреваемого в деле о сбитом над Донбассом «Боинге».