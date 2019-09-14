Штаб ООС: один украинский военный погиб, еще восемь получили ранения

За прошедшие сутки один украинский военный погиб и восемь были ранены на Донбассе. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями калибров оружия.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

«13 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и её наемники 22 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями калибров оружия, а именно - минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также, из гранатометов различных систем, противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия», - говорится в сообщении штаба.

Как говорится в сообщении, военный, погиб, выполнял боевую задачу и получил ранение, несовместимое с жизнью.

«С целью выяснения обстоятельств включена рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины и командования воинской части», - сообщает штаб ООС.

Боевики из группировки «ДНР» и «ЛНР» обвиняют украинскую сторону в обстрелах. При этом группировки «ЛНР» заявляют о четырех обстрелах своих позиций, без знания о потерях, а группировки «ДНР» заявляют об одном погибшем боевике.

Отметим, что в период с 1 по 7 сентября военнослужащие Национальной гвардии задержали в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 9 человек, подозреваемых в причастности к незаконным вооруженным формированиям РФ. А ранее, на Донбассе военнослужащие Национальной гвардии Украины задержали троих женщин, которых подозревают в сотрудничестве с боевиками.