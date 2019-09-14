Глава МИД Пристайко заявил, что в отношениях Украины и России наступила оттепель

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В отношениях Украины и России наблюдается «определенное потепление».

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала «Интер», сообщает «Левый берег».

- Мы сейчас ищем компромисс, как восстановить мир. Очевидно, это не входит в интересы России. Именно для этого и придуман минский формат, договоренности. Насколько Россия сейчас готова договариваться – есть определенное потепление, оттепель. И [президент Украины Владимир] Зеленский пытается это использовать, - заявил глава МИД.

Он добавил, что Зеленский «не собирается ждать следующие пять лет, пока будут умирать военные».

Напомним, ранее Пристайко заявил, что Украина хочет провести местные выборы и на оккупированном Донбассе.

Вадим Богданов

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