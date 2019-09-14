Премьер Гончарук считает, что украинская экономика станет самой быстрорастущей в мире

Премьер-министр Алексей Гончарук считает, что Украина станет самой быстрорастущей экономикой мира.

Об этом он заявил на на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии в Киеве.

«Самое главное, что миру нужно знать об Украине, это то, что она будет самой быстрорастущей страной, экономикой и страной, где, возможно, быстрее всего произойдет трансформация от постсоветского до глобального мира», - сказал Гончарук.

По его словам, в ближайший год в Украине будут проведены все необходимые системные реформы, которые приведут к экономическому буму.

Также, по мнению Гончарука, инвесторы, которые поверят в это и не испугаются рисков, могут обогатиться.

«У нас низкая база для старта. Сюда можно относительно дешево зайти. Если посмотреть на опыт восточноевропейских стран, которые, приближаясь к европейским стандартам, начали расти, можно увидеть, что ранние инвесторы заработали больше всех. Логика простая», - сказал премьер-министр.

Он отметил, что задача нового правительства – максимально снизить риски для инвесторов, которые «не испугаются» зайти со своими проектами в нашу страну.

По словам премьер-министра, 29 октября в Мариуполе состоится крупный форум, на котором потенциальным инвесторам представят «большое меню» проектов в таких сферах, как инфраструктура, энергетика, сельское хозяйство.

«Рынок земли - самое очевидное. У нас 42 млн га плодородной земли с хорошим климатом. У нас еще есть не разваленные крупные инфраструктурные объекты со времен СССР. У нас есть природные монополии, которые нужно демонополизировать. Мы в ближайшее время планируем провести большую приватизацию, и там тоже есть много заслуживающих внимание объектов», - сказал Гончарук.

Отметим, что за время своей работы на посту премьер-министра Украины Алексей Гончарук хочет увидеть рост экономики страны на 7%, восстановить дороги и обеспечить украинцев высоким прожиточным минимумом. Также, глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов считает, что любое понижение налогов будет подталкивать общество к «потреблению», и тем самым стимулировать экономику.