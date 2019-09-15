Зеленский окажется один против трех, - Кучма считает, что на переговорах Россия, Франция и Германия будут давить на Украину

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма выразил обеспокоенность тем, что лидеры Франции и Германии будут подталкивать Украину к неприемлемым уступкам России.

Об этом он заявил агентству «Associated Press», сообщает «Зеркало недели».

По его мнению, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель будут подталкивать президента Украины Владимира Зеленского к компромиссам, таким как утверждение плана по проведению местных выборов в оккупированных районах Донбасса без какого-либо контроля со стороны украинского правительства.

- У меня нет большой надежды… Зеленскому будет очень трудно – он будет один против трех человек, - отметил Кучма.

Представитель Украины в Минском процессе также заявил, что Киев просят согласиться на «все требования, которые предъявляет Москва», включая предоставление широких полномочий сепаратистам на Донбассе.

- Давайте соблюдать Минские договоренности… Безопасность на первом месте. Вам (РФ, - ПН) нужно вывести войска, вывести тяжелое вооружение, вернуть нам границу, и тогда мы проведем свободные выборы, - добавил он.

Напомним, 12 сентября Владимир Зеленский выразил готовность обсуждать «формулу Штайнмайера» на предстоящем саммите «Нормандской четверки». Он также сообщил о намерениях добиваться его проведения в текущем месяце. Реализации «формулы Штайнмайера» требует РФ. В Кремле заявили, что будут настаивать на «письменных гарантиях» до и во время саммита «Нормандской четверки».

Второй президент Украины Леонид Кучма, возглавляющий украинскую делегацию в ТКГ, выразил уверенность, что «формула Штайнмайера» на встрече «Нормандской четверки» утверждена не будет, и Зеленский не согласится на «особый статус» и выборы на оккупированной территории до вывода российских войск.

В то же время, министр иностранных дел Вадим Пристайко предложил провести местные выборы на всей территории Украины, включая оккупированный Донбасс. При этом он заявил, что «формулу Штайнмайера» в 2016 году якобы согласовал пятый президент Украины Петр Порошенко. Однако Порошенко категорически отвергал этот подход, настаивая на том, что выборы в ОРДЛО можно проводить только после вывода российских войск и передачи контроля над границей Украине или же миротворцам ООН.