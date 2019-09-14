Санкции с России снимут только после выполнения Минских соглашений, - спецпредставитель Госдепа Волкер

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заверил, что санкции с России будут сняты только после выполнения Минских соглашений.

Об этом он заявил на пресс-конференции YES в Киеве, передает «Левый берег».

- Если Россия выполнит Минские соглашения, мы рассмотрим вопрос о снятии санкций. Но не до этого, - сказал спецпредставитель Госдепа.

Волкер заверил, что США продолжают поддерживать Украину «для установления мира на ее территории». Специальный представитель прокомментировал возможность изменения «Нормандского формата».

- Проблема не в формате. Мы поддерживаем Нормандский формат. И проблема не в формате, а в том, что говорит Россия, садясь за стол переговоров, - добавил он.

Ранее Волкер заявил, что Россия не выполняет Минские соглашения. Он подчеркнул, что только Украина в одностороннем порядке демонстрирует желание прекратить войну.

Напомним, что ранее Волкер заявил, что в США ожидают от Зеленского запуска обещанных реформ.