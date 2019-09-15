В харьковском госпитале скончался украинский военнослужащий, раненный на Донбассе

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В пятницу, 14 сентября, в Харьковском военном госпитале, в результате тяжелых ранений, скончался старший сержант 8-го отдельного полка специального назначения Вооруженных сил Украины Максим Кондратюк.

Об этом сообщил начальник группы по связям с общественностью 8 отдельного полка специального назначения капитан Виталий Могила, передает «ye.ua».

- 10 сентября, во время выполнения боевого задания в зоне операции Объединенных сил Максим Владимирович получил многочисленные огнестрельные осколочные ранения. Он был доставлен в госпиталь, где врачи боролись за его жизнь. Сегодня Максима не стало ... Родители потеряли сына, жена мужа, дочь папы, Украина - защитника и патриота, - сообщил Могила.

Известно, что Максим Кондратюк родом из Красилова, а в Хмельницком проживал вместе с женой и трехлетней дочерью.

Напомним, ранее на Харьковщине в военно-медицинском клиническом центре Северного рeгиона скончался морпех 36-й отдельной бригады морской пехоты Эдуард Юрьевич Фёдоров.

Роман Свиридов

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