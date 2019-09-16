«Радуюсь возвращению и не перестаю молиться», - Папа Римский поприветствовал обмен пленными между Украиной и РФ

Папа Римский Франциск в ходе сегодняшнего общения с паломниками в Ватикане приветствовал обмен пленных между Украиной и Россией, который состоялся 7 сентября.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на «Радио Ватикана».

По словам Папы, он радуется из-за возвращения освобожденных в свои дома и к родным. Папа добавил, что молится за скорейшее завершение войны на Донбассе и возвращение мира в Украину.

- Дорогие братья и сестры, на прошлой неделе состоялся долгожданный обмен пленными между Российской Федерацией и Украиной. Радуюсь за освобожденных, которые смогли обнять своих самых дорогих, и не перестаю молиться за скорейшее завершение конфликта и за устойчивый мир в восточной Украине, - заявил он.

Отметим, ранее Папа Римский Франциск во время встречи с украинскими епископами в Ватикане заявил, что на Донбассе ведется гибридная война. Также Папа осудил боевые действия на востоке Украины.

Напомним, 7 сентября состоялся большой обмен пленных. Из российского плена вернулись 35 украинцев. Среди них — 24 моряка, которых РФ захватила в Керченском проливе, режиссер Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух и другие, чьи имена несколько лет подряд звучали почти на всех международных встречах как фамилии политзаключенных.