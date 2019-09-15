«Повезло ее сделать и переслать своим»: Сенцов опубликовал единственным фото, которое было сделано в российской тюрьме

Освобожденный из российского плена режиссер Олег Сенцов опубликовал единственную фотографию, которую он сделал, находясь в тюрьме в РФ.

Снимков он поделился в своем Facebook.

«Заключенным не полагаются, ни телефоны, ни интернет. Хотя есть такие тюрьмы, где подобные запрещенные предметы присутствуют» — прокомментировал фото Сенцов.

По его словам, заведения, где его держали, были максимально изолированные и печальные. Сенцов вспоминает, что когда появлялась редкая возможность связаться с родными, он им коротко сообщал, что жив и куда его везут.

«Эта фотография единственная, сделанная в тюрьме. Повезло ее сделать и переслать своим. На ней канун нового 2016 года» — добавил освобожденный из плена украинец.

Как известно, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов. Кольченко приговорили к 10, а Сенцова - к 20 годам лишения свободы. Вместе с ними также задержали Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния. Афанасьева в 2016-м году обменяли, Чирний останется в колонии в Магадане.

Олег Сенцов начал голодовку с 14 мая. Единственным условием ее прекращения он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ. Накануне Сенцов начал получать поддерживающую терапию.

В ходе голодовки он стремительно терял вес. Позднее у Сенцова случился второй кризис и ухудшилось состояние, но он отказывался прекращать голодовку.

Через 11 месяцев после голодовки Олег Сенцов, незаконно осужденный РФ и отбывающий наказание в ямальской колонии, написал обращение к людям, которые за него переживали во время голодовки и объявил о ее прекращении.

Напомним, 7 сентября состоялся большой обмен пленных. Из российского плена вернулись 35 украинцев. Среди них — 24 моряка, которых РФ захватила в Керченском проливе, режиссер Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух и другие, чьи имена несколько лет подряд звучали почти на всех международных встречах как фамилии политзаключенных.