«Поливание водой, шокер и угрозы сексуального насилия», - экс-политзаключенный Балух рассказал о пытках в российской тюрьме

Владимир Балух рассказал о пытках, которые применяли к нему в колонии российского Торжка. По его словам физическое насилие к нему началось сразу же, после прибытия его в колонию.

Об этом Балух рассказал во время пресс-конференции, передает «Зеркало недели»

- Здесь на территории колонии был избит. Их там было много, человек 10, минимум 8. Кто именно бил я не видел. Я стоял лицом к стене, - рассказал Балух во время пресс-конференции.

Он добавил, что в это время с ним был еще один осужденный, которого тоже избили. По словам Балуха, в помещение их заводили по одному.

- Били по ногам, в область печени и почек. По голове сзади… Я находился лицом к стене, я находился в растянутом положении до дикой физической боли, - рассказал Балух, добавив, что его практически посадили на шпагат.

Украинец рассказал, что после этого его раздели до гола, дали робу, которою нельзя застегнуть и сказали «заправляю в трусы, штаны и иди». После этого, Владимира Балуха отвели «на карантин». Он отметил, что работники колонии придумали «нарушения», которые якобы он совершал. Бывший политзаключенный отметил, что его отправили в ШИЗО из-за того, что он неправильно поздоровался с начальником колонии.

- Жесткое физическое насилие применялось в Твери, в СИЗО №1… В день, когда я прибыл в Тверь применялось жесткое физическое насилие. Это были пытки с угрозами сексуального надругательство. И тоже было СИЗО, придуманные взыскание, за которое сидел в СИЗО, за которые взыскание объявляли. И было избиение, наволочка на голову, поливание водой, битье по всем частям тела, шокер, по пяткам, по ногам, по ушам. И угрозы сексуального насилия, - рассказал Балух.

Он ответил, что в таки моменты трудно понимать, сколько прошло времени. По его ощущениям пытки длились около 20-30 минут. Балух добавил, что поучил около 150 ударов электрошокером. Балух рассказал также о пытках холодом.

Как известно, Балух был задержан ФСБ 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Суд в Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4600 гривен).

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

Также подконтрольный России Раздольненский районный суд Крыма приговорил украинского активиста Владимира Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тысяч рублей по второму уголовному делу - о дезорганизации работы изолятора временного содержания.

Напомним, 7 сентября состоялся большой обмен пленных. Из российского плена вернулись 35 украинцев. Среди них — 24 моряка, которых РФ захватила в Керченском проливе, режиссер Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух и другие, чьи имена несколько лет подряд звучали почти на всех международных встречах как фамилии политзаключенных.