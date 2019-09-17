Освобожденный политзаключенный Карпюк рассказал, что поехал в Россию в 2014 году для организации встречи Путина и Яроша

Освобожденный из российского плена политзаключенный, бывший замглавы партии «Правый сектор» Николай Карпюк назвал причиной своей поездки в Россию в 2014 году организацию встречи Президента РФ Владимира Путина и экс-главы ПС Дмитрия Яроша.

Об этом Карпюк рассказал на пресс-конференции, передают «Українськi Новини».

- Скажу честно, что совершил большую глупость, когда поехал в ту Россию, - отметил он.

Карпюк рассказал, что в марте 2014 года его кум сообщил ему о возможности организовать встречу Путина и руководства «Правого сектора». Встреча планировалась в резиденции президента РФ в Ново-Огарево.

По его словам, руководство ПС провело собрание и решило делегировать на встречу Карпюка как заместителя Яроша по политическим вопросам.

- Ярош об этом (поездке в РФ, - ПН) знал, - добавил Карпюк, подчеркнув, что ни Ярош, ни экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко не причастны к его аресту.

Он также отметил, что предложение о возможной встрече Путина и Яроша не вызвало удивления у руководства ПС, так как во время Евромайдана Ярош провел много встреч с послами. В частности, - с послом Израиля, которую организовал депутат Вадим Рабинович.

- Рабинович помогал «Правому сектору» в процессе Майдана, - сказал Карпюк.

Напомним, при въезде в Россию 17 марта 2014 года Карпюк, его кум и водитель были задержаны. Следком РФ заявил, что Карпюк вместе с ныне покойным Александром Музычко руководил «бандой «Викинг», якобы совершавшей преступления в Чечне в 90-х годах. В СК России говорят, что членами «Викинга» также были бывший лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош, Юрий Долженко, Клых и другие украинцы. На Карпюка и Клыха дал показания украинец Александр Малофеев, который также утверждал, что в Чечне воевал бывший украинский премьер-министр Арсений Яценюк.

Карпюк рассказал, что в российской тюрьме его пытали электрическим током, а затем вывезли в Чечню на суд. В 2016 году Верховный суд Чечни вынес приговор гражданам Украины Станиславу Клыху и Николаю Карпюку по обвинению в участии в Чеченской войне против России. Клых получил 20 лет строгого режима, Карпюк - 22,5 года.

Напомним, 7 сентября состоялся большой обмен пленных. Из российского плена вернулись 35 украинцев. Среди них — 24 моряка, которых РФ захватила в Керченском проливе, режиссер Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух и другие, чьи имена несколько лет подряд звучали почти на всех международных встречах как фамилии политзаключенных.