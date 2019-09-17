Украинская делегация устроила демарш, когда на заседании ОБСЕ Крым назвали российским

Главный редактор пропагандистских изданий «Крымская газета» и «Крымский журнал» Мария Волконская, которая приехала на заседание ОБСЕ в Варшаве, назвала аннексированный Крым российским. После этого её выступление прервала украинская сторона, сославшись на международные документы.

Об этом сообщает телеканал «ATR».

- Дамы и господа, добрый день. Меня зовут Волконская Мария, я главный редактор «Крымской газеты», «Крымского журнала». Крым, Российская Федерация, - сказала представитель крымских «СМИ».

После этого делегация Украины приостановила выступление Волконской.

- …Теперь мы видим ещё одну попытку нарушения суверенитета и территориальной целостности, и многократные провокационные попытки использовать совещание для легитимации неправомерной оккупации АР Крым и Севастополя со стороны России, - сказал представитель Украины.

Он добавил, что Мария Волконская – представитель организации, которая финансируется оккупантами в Крыму и используется для манипулирования. Российская сторона призвала модераторов конференции дать слово «крымским СМИ», однако был объявлен технический перерыв.

После этого украинская делегация приостановила своё участие в заседании и покинула зал, где оно проводилось.

Напомним, что ранее Евросоюз продлил санкции против России за аннексию Крыма и дестабилизацию ситуации в Украине.