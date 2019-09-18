ВСУ готовится к отводу войск по всей линии разграничения на Донбассе, - командующий ООС

Украинская сторона проводит подготовительные мероприятия по отводу сил и средств вдоль всей линии разграничения на Донбассе.
Об этом заявил командующий операции Объединенных сил Владимир Кравченко в ходе встречи с координатором ООН в Украине Оснат Лубрани, передает пресс-служба ООС в Facebook.
По словам Кравченко, задача по отводу войск вдоль линии соприкосновения сторон была поставлена начальником Генштаба, министром обороны и президентом.
- Мы к этому готовы ради улучшения жизни наших граждан и, в конце концов, все будет зависеть от зеркальных действий с противоположной стороны, — подчеркнул командующий ООС.
Также он рассказал Лубрани о перспективах создания безопасных районов вокруг поселков Золотое и Петровское.
- Такие районы планировалось создать еще в 2016 году, но до сегодняшнего дня они остаются милитаризованными. Убежден в том, что это будет следующим шагом после Станицы Луганской, — отметил Кравченко.
Он сообщил, что в настоящее время в Станице Луганской идут активные подготовительные работы для восстановления моста, в частности возведена площадка для строительной техники и материалов, расширена подъездная дорога.
В свою очередь Лубрани выразила уверенность в продолжении плодотворного сотрудничества, в том числе в рамках механизма гражданско-военной координации.
Напомним, ранее Минобороны заявило о завершении разведения войск на мариупольском направлении.