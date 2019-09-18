«Это не отступление», - министр обороны объяснил, что разведение сил на Донбассе проведут не сразу, а по участкам

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение войск на Донбассе будет происходить не сразу по всей линии разграничения, а по участкам.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ готовится к отводу войск по всей линии разграничения на Донбассе.

По словам министра, определяющим для украинской стороны является то, чтобы разведение сил происходило с обеих сторон линии разграничения. Также министр обороны подчеркнул, что «это не отступление, а разведение».

- Во-первых, оно не будет распространяться одновременно везде. Это будет участками. И будет надзор за тем, чтобы это делалось с обеих сторон. И это абсолютно критично. То есть это не отступление абсолютно, - сказал он.

Как отметил Загороднюк, Генеральный штаб сейчас работает над планом разведения, который должен учесть все риски. Он добавил, что впоследствии этот план будет представлен.

- И конечно, по каждому из этих участков будет идти подготовка, будут идти объяснения, будет идти проработка всех технических вопросов, логистических вопросов, вопросов безопасности и так далее... Это должно быть сделано технически правильно, потому что есть уже позиции, есть уже целая система укреплений, которая выстроена. Мы говорили с военными, и с Генштабом, никто не будет делать этого без подготовки. Это, конечно, будет проделано правильно для того, чтобы избежать чрезмерных рисков при разведении. Конечно, мы будем следить за тем, чтобы та сторона также это делала, - отметил министр обороны.

Загороднюк отметил, что военные, с которыми этот вопрос обсуждали, воспринимают его частью стратегии.