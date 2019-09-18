Президент Зеленский включил в состав Трехсторонней контактной группы экс-замглавы КГГА Резникова

Алексей Резников Президент Украины Владимир Зеленский включил экс-секретаря Киевского горсовета Алексея Резникова представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Главы правительства.

«Уполномочить Резникова Алексея Юрьевича представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы», – сказано в тексте указа.

Напомним, 13 августа Зеленский уволил Романа Бессмертного с должности представителя Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы.

Как известно, глава МИД Вадим Пристайко заявил, что Украина уже дала согласие на применение «формулы Штайнмайера» по Донбассу.

Также ранее сообщалось, что ВСУ готовится к отводу войск по всей линии разграничения на Донбассе. При этом, как заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, разведение войск на Донбассе будет происходить не сразу по всей линии разграничения, а по участкам.

Справка

Алексей Резников родился в 1966 году. В 1991-м закончил юридический факультет Львовского государственного университета.

В 2006 году Резников стал партнером юридической фирмы «Магистр & партнеры», а в 2012-2014 годах одновременно занимал должность главы департамента разрешения споров в ООО «ЕПАП» и был адвокатом в АО «Меджистерс».

В 2008-2014 годах был депутатом Киевского городского совета VI созыва и членом комиссии по вопросам правопорядка, регламента и депутатской этики.

В 2014 году Алексей Резников был избран секретарем Киевского городского совета. С апреля 2016 года по 2018-й был заместителем председателя Киевской городской государственной администрации. Он был уволен с этой должности Виталием Кличко в конце 2018 года.

Признан одним из 30 самых успешных юристов Украины.