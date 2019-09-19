Контрразведка СБУ задержала шпионку боевиков, которая выдавала себя за волонтера

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили жительницу Луганской области, которая передавала разведывательную информацию гибридным войскам РФ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Женщина была завербована противником в конце 2018 года во время поездки по личным делам на оккупированную Россией часть Донбасса.

С тех пор она поддерживала контакты с представителями прокремлевской террористической группировки «МГБ ЛНР», передавая им сведения о дислокации и личном составе подразделений Вооруженных сил Украины, задействованных в ООС.

Собранную информацию оккупанты использовали для подготовки диверсий и атак на позиции ВСУ.

При этом отмечается, что в целях конспирации злоумышленница предоставляла украинским военным продукты и предлагала свою помощь в решении бытовых вопросов.

Задержали ее в непосредственной близости от района ведения боевых действий при попытке передачи информации своим кураторам.

Напомним, ранее из Украины выслали российского дипломата-шпиона, собиравшего секретные данные.