На Донбассе боевики 19 раз открывали огонь по позициям ВСУ – ранены четверо украинских военнослужащих

В течение прошлых суток, 20 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 19 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В частности, обстрелы велись из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток» противник совершал обстрелы вблизи Новотроицкого, неподалеку Новогнатовки, вблизи Красногоровки, неподалеку Марьинки, вблизи Водяного, вблизи Павлополя, неподалеку Авдеевки.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Север» обстрелы зафиксированы неподалеку Новолуганского, вблизи Крымского, недалеко от Южного, вблизи Станицы Луганской, неподалеку Майорска, вблизи Новозвановки.

«За минувшие сутки трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести, один - боевое травмирования», - говорится в сообщении.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня - недалеко от Водяного и Лебединского.

Напомним, что украинская сторона проводит подготовительные мероприятия по отводу сил и средств вдоль всей линии разграничения на Донбассе.