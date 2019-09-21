В Москве попытались сорвать спектакль о войне на Донбассе - активисты SERB бросили в зал «стаканчики с фекалиями»

В пятницу, 20 сентября, в российском театре «Театры.doc» активисты группы SERB попытались сорвать спектакль «Война близко». Провокаторы забросали зрителей «стаканчиками с фекалиями».

Об этом сообщает «Новая газета», ссылаясь на слова сотрудницы театра Ирину Векшину.

С ее слов, еще перед началом спектакля в театр пришли провокаторы SERB, но представители движения «Солидарность». Однако, во время третьей части постановки, провокаторы подошли к пожарному выходу и оттуда бросили в зал «стаканчик с фекалиями», предполагает работник культуры.

Часть зрителей, которым стало плохо, покинули зал. Актеры и другие посетители постановки остались, спектакль сотрудники театра прерывать не стали. Впоследствии в театр приехали правоохранители, но провокаторы уже успели убежать.

Как известно, спектакль Елены Гремин «Война близко» посвящен войне на Донбассе и украинским пленным в РФ. Он состоит из трех частей: