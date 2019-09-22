Фанаты Црвены Звезды привезли флаг «ДНР» на матч с Баварией

Мюнхенская Бавария разгромила Црвену Звезду (3:0) в матче 1 тура группового этапа Лиги чемпионов. Сербские ультрас сделали фото с флагом «ДНР».

Об этом сообщает NikSport, ссылаясь на football24.ua.

Фанатское движение Delije известно своей дружбой с московским Спартаком и любовью к России и Владимиру Путину. В Мюнхене сербы проявили свою антиукраинскую позицию.

На одной из улиц столицы Баварии болельщики сделали фотографию с флагом «ДНР». Стоит отметить, что это не первый подобный поступок Delije.

Ранее сообщалось, что двух ирландцев, размахивающих российским флагом в аэропорту, не пропустили через границу Украины. Во время посадки самолета они достали символику РФ и георгиевские ленты и выкрикивали слова: «ДНР, вперед!».