На Донбассе боевики за сутки 13 раз открывали огонь по ВСУ

21 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня, применив запрещенное оружие.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм. А также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 8 обстрелов позиций ОС: четыре раза неподалеку Водяного – с артсистем калибра 122 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды неподалеку Лебединского – со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Новотроицкого, а также Богдановки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности ОТГ «Север» противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил: неподалеку Южного – с автоматического гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Новозвановки – с ручного противотанкового гранатомета; неподалеку Майорского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Новолуганского, а также Луганского – из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

С начала текущих суток пророссийские боевики один раз нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил обстрелы позиций ОС неподалеку Николаевки из стрелкового оружия.

Напомним, что 20 сентября террористы 19 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего четверо украинских военнослужащих получили ранения.