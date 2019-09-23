Пострадавший от «Новичка» британец хочет отсудить у РФ миллион фунтов

Чарли Роули Житель Британии Чарли Роули, пострадавший в прошлом году от отравления «Новичком» в Эймсбери, намерен подать в суд на Россию и хочет отсудить один миллион фунт стерлингов.

Он уже нанял для этих целей известного адвоката, сообщает «The Mirror» со ссылкой на Роули и его защитника, передает «Эхо Москвы».

Издание отмечает, что год назад от отравления нервно-паралитическим веществом скончалась подруга Роули Дон Стерджесс, а мужчина пробыл в коме две недели.

По словам британца, это событие сильно изменило его жизнь и он хочет справедливости.

Адвокат мужчины подчеркнул, что его клиент до сих пор страдает из-за серьезных побочных эффектов. Также ему не дает покоя то, что еще так много вопросов остаются без ответа.

Напомним, что бывшего российского шпиона Скрипаля вместе с его дочерью отравили неизвестным веществом 4 марта 2018 года в Солсбери. Вместе с ними были госпитализированы более 20 человек и один полицейский. Премьер-министр Великобритании и Госдеп США официально обвинили Россию в отравлении бывшего шпиона Скрипаля.

Британская прокуратура обвинила в отравлении Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова (сотрудники военной разведки России Мишкин и Чепига).