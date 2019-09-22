«Даже думать не хочу», – министр обороны РФ о полномасштабной войне с Украиной

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что «даже думать не хочет» о возможности прямого военного столкновения Российской Федерации и Украины.

Об этом Шойгу заявил в интервью «Московскому комсомольцу».

Журналист спросил Шойгу об опасности прямого военного столкновения между армиями Украины и России.

«Даже думать об этом не хочу. Имею большую надежду, что у украинского народа и украинской власти хватит воли, сил и возможностей остудить те горячие головы, которые призывают к подобной глупости и сумасшедшему сюжету. Когда-то «экстремистов» в Украине все равно придется останавливать. Жаль только, что это не было сделано раньше», - ответил Шойгу.

Он также рассказал о своих украинских корнях, а также выразил надежду, что отношения между странами в будущем улучшатся.

«Но вернусь к вашему вопросу. Украинцы - братский народ. Мои родственники по линии мамы - из Украины. Там похоронен мой дед. В Великую Отечественную мама пережила там оккупацию. Из Украины мамины братья ушли на фронт. И, кстати, крещен я был в 5-летнем возрасте в одном из храмов города Стаханов Луганской области. И я абсолютно убежден, что с украинским народом мы будем жить в мире и добрососедстве. Время для этого, я уверен, придет», - высказался министр обороны РФ.

Напомним, как министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что президент Владимир Зеленский намерен достичь настоящего прогресса по урегулировании ситуации на Донбассе на протяжении ближайших шести месяцев.