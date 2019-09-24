Боевики «ДНР» заявили о готовности к обмену пленными по формуле «50 на 88»

В террористической «ДНР» сообщили о готовности провести с Киевом новый обмен пленными по формуле «50 на 88».

Об этом сказала представитель «ДНР» по правам человека Дарья Морозова, передает RT.

- Нами установлено на территории Украины 88 человек, у нас есть дополнительные запросы на украинскую сторону, они еще их отрабатывают. Украинской стороне мы подтвердили сейчас 50 человек, и мы готовы полностью к обмену, - сказала Морозова.

По ее словам, на переговорах в Минске 18 сентября удалось сверить списки пленных, при этом представители Киева положительно отреагировали на предложенный механизм по прекращению уголовного преследования лиц после проведения обмена.

Она отметила, что в настоящее время ожидаются письменные гарантии того, что этот алгоритм будет исполнен.

Напомним, 7 сентября состоялся большой обмен пленных. Из российского плена вернулись 35 украинцев. Среди них — 24 моряка, которых РФ захватила в Керченском проливе, режиссер Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух и другие, чьи имена несколько лет подряд звучали почти на всех международных встречах как фамилии политзаключенных.