Украина не позволит России разыграть карту с «федерализацией», - секретарь СНБО Данилюк

Украина не хочет, чтобы «особый статус» для отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) был инструментом для давления на внутреннюю политику страны.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк в интервью испанской газете El Pais.

Данилюк отметил, что одним из самых спорных моментов является так называемый «особый статус Донбасса». В этой концепции существуют разные интерпретации сторон конфликта, по которым ведутся переговоры в Минске под эгидой ОБСЕ. Так, российские СМИ трактуют «особый статус» как автономию так называемых «ДНР» и «ЛНР» или федерализацию, статус которых должен быть закреплен в Конституции Украины. В украинских медиа этот процесс описывают как «децентрализация», которая не предусматривает внесение изменений в Конституцию.

- Украина является суверенным и унитарным государством. Мы никогда не согласимся, что кто-то извне через «особый статус» может влиять на наши решения как суверенной страны, влиять на наши внутренние и внешнеполитические направления или на наши союзы. Это решение нашего народа, и мы не хотим, чтобы «особый статус» стал инструментом для давления на внутреннюю политику независимого государства, - подчеркнул секретарь СНБО.

Данилюк убежден, что Россия пытается разыграть карту с «федерализацией».

- Однозначно - это способ дестабилизации и разделения страны на две части. Наш ответ - нет! Этот вариант не пройдет, - подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, ранее глава МИД Пристайко заявил, что Украина уже дала согласие на применение «формулы Штайнмайера» по Донбассу.