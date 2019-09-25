В оккупированном Донецке горит слад боеприпасов боевиков – слышны мощные взрывы

Сегодня утром, 25 сентября, во временно оккупированном российско-террористическими войсками Донецке прогремели взрывы и начался пожар.

Об этом пишет волонтерский фонд Повернись живим.

По их данным, горит склад боеприпасов. Видео ниже снял местный житель.

«И пока боевики пытаются потушить «случайное возгорание», неизвестные украинские патриоты продолжают борьбу с врагом в его тылу», - пишут волонтеры.

Очевидцы утверждают, что слышны громкие разрывы, осколки разлетаются в разные стороны, а дым от пожара виден на большом расстоянии от эпицентра.

Внимание, видео содержит ненормативную лексику!

Напомним, в октябре 2018 года, в Черниговской области неподалеко от города Ичня произошел пожар на складах боеприпасов 6-го арсенала Командования сил поддержки ВСУ. Балаклея, Калиновка и Ичня – три из шести крупнейших украинских арсеналов были взорваны один за другим. За полтора года Украина потеряла примерно 40% всех запасов боеприпасов. Более 210 тысяч тонн боеприпасов всех типов (начиная от пистолетных патронов и заканчивая баллистическими ракетами «Точка-У») взлетело на воздух.