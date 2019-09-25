Полиция РФ вывезла из оккупированного Донбасса двух человек, - ОБСЕ

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Российская полиция вывезла через неконтролируемый участок украинско-российской границы двух гражданских лиц.

Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

По данным ОБСЕ, это произошло 20 сентября в 12:02. Наблюдатели миссии видели, как пункт пропуска Донецк проехал микроавтобус российской полиции.

«Двое полицейских вышли из машины в направлении главного здания и вернулись с двумя гражданскими лицами. В 12:19 микроавтобус выехал из КПП в Российскую Федерацию с двумя полицейскими и двумя гражданскими лицами», - уточнили в пресс-службе.

Напомним, ранее ранее наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 30 реактивных систем залпового огня «Град», размещенных с нарушением линий отвода в оккупированных Россией районах Луганской области.

Роман Свиридов

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