На Луганщине задержали пограничника, который ранее воевал в рядах банды террористов «Призрак»

На Луганщине задержали сотрудника пограничного отряда, который оказался членом террористического отряда «Призрак».

Об этом сообщили в департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Бывший сотрудник луганской милиции, а ныне – Лисичанского пограничного отряда был уличен в сотрудничестве с бандой террористов «Призрак», которая действовала на оккупированной территории.

«Старший солдат Лисичанского пограничного отряда был уличен в боевых действиях против армии и правоохранительных органов Украины. 27-летний бывший сотрудник управления Государственной службы охраны ГУМВД в Луганской области, а в настоящее время – сотрудник Лисичанского пограничного отряда еще в июне 2014 года вступил в ряды незаконного вооруженного формирования «Призрак», которое действовало на территории так называемой «ЛНР».

«Несение службы на блокпостах, выявление проукраински настроенных лиц и тех, кто не поддерживает режим «ЛНР», боевые действия вблизи Дебальцево и других населенных пунктов на территории Донбасса против Вооруженных сил Украины и других военных формирований Украины – такой послужной список уличенного предателя», - сообщили в полиции.

ГБР под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины начало уголовное производство по части 1 статьи 258-3 («Создание террористической группы или террористической организации») Уголовного кодекса Украины. Мужчину задержали совместными действиями бойцов КОРДа, оперативников внутренней безопасности полиции и Госпогранслужбы, следователей ГБР при процессуальном руководстве ГПУ. Суд уже избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 200,7 тысячи гривен.

Напомним, что ранее ГБР задержало подполковника Лисичанского пограничного отряда, который получил взятки на 71 тысячу гривен от поставщика продуктов для пограничников.