В Запорожье контррарзведка СБУ задержала экс-сотрудника МВД, который служил в в рядах «ЛНР»

Контрразведка СБУ задержала бывшего сотрудника МВД Украины, который организовывал и проводил масштабные финансовые операции для нужд незаконных вооруженных формирований террористической организации «ЛНР».

Об этом сообщают в Службе безопасности Украины.

Оперативники установили, что гражданин Украины в 2015 году добровольно вступил в так называемую 7-ю отдельную бригаду 2-го армейского корпуса народной милиции террористической организации «ЛНР», где занимал должность финансиста ее финансово-экономической службы.

Используя ряд оформленных на своё имя платежных карточек банковских учреждений Украины, он проводил финансовые операции в интересах боевиков. «Финансист», в частности, обеспечивал обналичивания и переводы средств с временно оккупированной территории Луганщины и обратно, обмен валют, пополнение мобильных счетов. Общая сумма сделок составила более 100 миллионов гривен.

Полученные в результате финансовых сделок деньги боевики легализовали через многократные переводы между карточными счетами физических лиц для перевода их в наличность. Установлено, что значительная часть доходов от противоправной деятельности непосредственно поступала к главарям незаконного вооруженного формирования и использовалась для закупки горюче-смазочных материалов, оргтехники, военного оборудования, ремонта боевой техники.

Контрразведчики СБУ получили информацию, что сообщник боевиков планирует прибыть на территорию Запорожской области по личным вопросам и задержали его. В ходе проведения следственных действий по местам временного пребывания финансиста в Запорожье правоохранители изъяли документацию и другие доказательства, подтверждающие противоправную деятельность, в частности платежные карточки и оргтехнику, а также удостоверение старшего лейтенанта финансово-экономической службы 7-й отдельной бригады 2-го армейского корпуса народной милиции «ЛНР».

Задержанному объявили о подозрении по части 1 статьи 258-3 («Создание террористической группы или террористической организации») Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет. Продолжается досудебное следствие.

Ранее сообщалось, что на Луганщине задержали пограничника, который ранее воевал в рядах банды террористов «Призрак».