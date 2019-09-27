Международные расследователи нашли доказательства участия ЧВК «Вагнера» в войне в Ливии

Группа Conflict Intelligence Team (CIT), специализирующаяся на расследованиях вмешательства России в военные конфликты, предположила, что российская частная военная компания «Вагнер» активно участвует в гражданской войне в Ливии на стороне Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара, который пытается свергнуть международно признанное ливийское Правительство национального согласия.

Расследование «Не нужен нам берег ливийский? Наёмники ЧВК «Вагнера» на фронте под Триполи» опубликовано на сайте CIT в пятницу, 27 сентября, передает «Левый берег».

О возможном появлении «вагнеровцев» на ливийском направлении 25 сентября сообщило агентство Bloomberg, со ссылкой на разные, в том числе российские правительственные, источники.

CIT считает одним из доказательств того, что российские наемники участвуют в боях на стороне Хафтара, появившееся в Facebook лояльной ПНС группировки «3-я триполийская пехотная рота» снятого с беспилотника видео последствий артиллерийский обстрел позиций ЛНА в районе международного аэропорта Триполи. Он контролируется бойцами Хафтара. В одном из фрагментов рядом с обстреливаемым зданием виден грузовик, который, по мнению расследователей, напоминает бронированные автомобили «Урал», которые бойцы ЧВК Вагнера использовали на территории Судана и Центральноафриканской республики.

Исследователи отмечают, что э далеко не все аргументы. Эта же группировка опубликовала видео и фотографии личных вещей, которые, по их словам, бросил российский наемник после удара самолетов по населенному пункту в 11 км от аэропорта Триполи, - мобильный телефон и банковская карта Сбербанка РФ, на которой видно написанное латиницей имя VADIM BEKSHENEV. Группа CIT нашла в российских социальных сетях несколько профилей Вадима Бекшенева, в двух из них был изображен тот же человек, который есть на фотографиях в телефоне, демонстрируемом на видео. Предположительно речь идет о подполковнике морской пехоты, возможно, проходившем службу в воинской части, располагающейся в поселке Янтарный Калининградской области и по некоторым данным являющейся одной из самых секретных частей Балтфлота.

Кроме того, в телефоне, предположительно принадлежавшем Бекшеневу, есть фотография награды ЧВК Вагнер «За победу над ИГИЛ».

Из этого СIT делает вывод, что после службы в российской армии, подполковник мог подписать контракт с ЧВК Вагнера, а фото награды «косвенно говорит о том, что в составе этой ЧВК он мог принимать участие в сирийской операции, после чего был переправлен в Ливию». Судьба Бекшенёва после авиаудара правитльственных самолетов по силам Хафтра неизвестна.

Бойцы группировки «3-я триполийская пехотная рота» также опубликовали несколько фото под общим названием «Российские наемники в районе Каср бин Гашир города Триполи». На снимках видны мужчины европейского вида, вооруженные автоматами Калашникова.

«Их внешний вид, а также разномастная форма позволяет говорить, что «они являются наемниками, а не военнослужащими регулярной армии», - отмечает CIT.

Напомним, ранее СБУ обнародовала паспорта 57 наемников «ЧВК Вагнера», погибших в Сирии.