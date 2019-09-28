ГРУшник и боевик рассказывали, что все значимые бои в 2014 году вела армия РФ, - Сенцов

Недавний узник российских оккупантов, украинский режиссер Олег Сенцов рассказал, как разговаривал в заключении с бойцом ГУ Генштаба России и боевиками «ДНР». Они не скрывали, что в момент начала агрессии все бои против ВСУ вела армия страны-агрессора. Кадровые же военные РФ готовили оккупацию Крыма.

Об этом сообщает «Новая газета».

По словам Сенцова, с бойцом ГРУ он встретился в Ростовском суде, где параллельно шло рассмотрение их дел. Россиянин принимал участие в оккупации Крыма и воевал под Иловайском, убивал украинцев.

- Мне было интересно узнать у него, что же там было. Я был поражен, что еще 24 марта, за три дня до захвата зданий, они перевезли из Новороссийска в Севастополь военные катера. Оперативный план захвата Крыма появился за несколько дней. И второе — под Иловайском, он говорил, все основные вещи делали они, с ополченцами не контактировали, — сказал Сенцов.

Таким образом все основные бои в том году вели кадровые военные захватчики, а не местные предатели.

- Я увидел человека, который прямо об этом говорил. Ему не было смысла врать, потому что он садился в тюрьму, — добавил он.

Сенцов рассказал, что оккупант был арестован и осужден за убийство полицейского.

Во время этапирования в места лишения свободы режиссеру суждено было пообщаться и с двумя боевиками.

- Один воевал за деньги, совсем невменяемый был — то вешался, то вскрывался. А другой был домашний мальчик, такой комсомолец, 21-22 года… Я задал ему вопрос: «2014 год, бои, регулярная армия. Как вы могли противостоять?» — «А че, у нас всего было больше: танков больше, «Градов» больше, артиллерии больше. Конечно, нас не могли победить». Откуда все это? Он понимал, — резюмировал бывший политзаключенный.

Напомним, 7 сентября состоялся большой обмен пленных. Из российского плена вернулись 35 украинцев. Среди них — 24 моряка, которых РФ захватила в Керченском проливе, режиссер Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух и другие, чьи имена несколько лет подряд звучали почти на всех международных встречах как фамилии политзаключенных.